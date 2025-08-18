Mis on Yellow Pepe (YELPE)

$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yellow Pepe (YELPE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Yellow Pepe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yellow Pepe (YELPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yellow Pepe (YELPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yellow Pepe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yellow Pepe hinna ennustust kohe!

YELPE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Yellow Pepe (YELPE) tokenoomika

Yellow Pepe (YELPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YELPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yellow Pepe (YELPE) kohta Kui palju on Yellow Pepe (YELPE) tänapäeval väärt? Reaalajas YELPE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YELPE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YELPE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yellow Pepe turukapitalisatsioon? YELPE turukapitalisatsioon on $ 37.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YELPE ringlev varu? YELPE ringlev varu on 999.61M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YELPE (ATH) hind? YELPE saavutab ATH hinna summas 0.00532182 USD . Mis oli kõigi aegade YELPE madalaim (ATL) hind? YELPE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on YELPE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YELPE kauplemismaht on -- USD . Kas YELPE sel aastal kõrgemale ka suundub? YELPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YELPE hinna ennustust

Yellow Pepe (YELPE) Olulised valdkonna uudised