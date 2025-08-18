Rohkem infot YELPE

YELPE Hinnainfo

YELPE Valge raamat

YELPE Ametlik veebisait

YELPE Tokenoomika

YELPE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Yellow Pepe logo

Yellow Pepe hind (YELPE)

Loendis mitteolevad

1 YELPE/USD reaalajas hind:

--
----
-6.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Yellow Pepe (YELPE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:28:03 (UTC+8)

Yellow Pepe (YELPE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00532182
$ 0.00532182$ 0.00532182

$ 0
$ 0$ 0

+1.01%

-6.99%

-3.52%

-3.52%

Yellow Pepe (YELPE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul YELPE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. YELPEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00532182 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on YELPE muutunud +1.01% viimase tunni jooksul, -6.99% 24 tunni vältel -3.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yellow Pepe (YELPE) – turuteave

$ 37.72K
$ 37.72K$ 37.72K

--
----

$ 37.72K
$ 37.72K$ 37.72K

999.61M
999.61M 999.61M

999,607,235.11205
999,607,235.11205 999,607,235.11205

Yellow Pepe praegune turukapitalisatsioon on $ 37.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YELPE ringlev varu on 999.61M, mille koguvaru on 999607235.11205. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.72K.

Yellow Pepe (YELPE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yellow Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yellow Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yellow Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yellow Pepe ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.99%
30 päeva$ 0-9.38%
60 päeva$ 0-16.26%
90 päeva$ 0--

Mis on Yellow Pepe (YELPE)

$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yellow Pepe (YELPE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Yellow Pepe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yellow Pepe (YELPE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yellow Pepe (YELPE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yellow Pepe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yellow Pepe hinna ennustust kohe!

YELPE kohalike valuutade suhtes

Yellow Pepe (YELPE) tokenoomika

Yellow Pepe (YELPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YELPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yellow Pepe (YELPE) kohta

Kui palju on Yellow Pepe (YELPE) tänapäeval väärt?
Reaalajas YELPE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YELPE/USD hind?
Praegune hind YELPE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yellow Pepe turukapitalisatsioon?
YELPE turukapitalisatsioon on $ 37.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YELPE ringlev varu?
YELPE ringlev varu on 999.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YELPE (ATH) hind?
YELPE saavutab ATH hinna summas 0.00532182 USD.
Mis oli kõigi aegade YELPE madalaim (ATL) hind?
YELPE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on YELPE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YELPE kauplemismaht on -- USD.
Kas YELPE sel aastal kõrgemale ka suundub?
YELPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YELPE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:28:03 (UTC+8)

Yellow Pepe (YELPE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.