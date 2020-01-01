Yellow Duckies (DUCKIES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yellow Duckies (DUCKIES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yellow Duckies (DUCKIES) teave Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure. Ametlik veebisait: https://www.yellow.org/canarynet/duckies Valge raamat: https://www.yellow.org/files/duckies_one_pager.pdf Ostke DUCKIES kohe!

Yellow Duckies (DUCKIES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yellow Duckies (DUCKIES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 155.90K Koguvaru: $ 150.00M Ringlev varu: $ 48.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 482.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02708167 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00321431 Lisateave Yellow Duckies (DUCKIES) hinna kohta

Yellow Duckies (DUCKIES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yellow Duckies (DUCKIES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUCKIES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUCKIES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUCKIES tokeni tokenoomikat, avastage DUCKIES tokeni reaalajas hinda!

DUCKIES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DUCKIES võiks suunduda? Meie DUCKIES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DUCKIES tokeni hinna ennustust kohe!

