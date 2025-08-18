Mis on Yellow Duckies (DUCKIES)

Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yellow Duckies (DUCKIES) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Yellow Duckies hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yellow Duckies (DUCKIES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yellow Duckies (DUCKIES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yellow Duckies nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yellow Duckies hinna ennustust kohe!

DUCKIES kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Yellow Duckies (DUCKIES) tokenoomika

Yellow Duckies (DUCKIES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUCKIES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yellow Duckies (DUCKIES) kohta Kui palju on Yellow Duckies (DUCKIES) tänapäeval väärt? Reaalajas DUCKIES hind USD on 0.0032173 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DUCKIES/USD hind? $ 0.0032173 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DUCKIES/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yellow Duckies turukapitalisatsioon? DUCKIES turukapitalisatsioon on $ 156.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DUCKIES ringlev varu? DUCKIES ringlev varu on 48.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUCKIES (ATH) hind? DUCKIES saavutab ATH hinna summas 0.02708167 USD . Mis oli kõigi aegade DUCKIES madalaim (ATL) hind? DUCKIES nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DUCKIES kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DUCKIES kauplemismaht on -- USD . Kas DUCKIES sel aastal kõrgemale ka suundub? DUCKIES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUCKIES hinna ennustust

Yellow Duckies (DUCKIES) Olulised valdkonna uudised