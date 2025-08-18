Mis on YDragon (YDR)

YDragon is a crypto index platform with cross-chain capabilities and yield-generation opportunities. This combination of market-leading features allows us to offer you a seamless, cross-chain, multi-asset experience. Made by investors, for investors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse YDragon (YDR) allikas Ametlik veebisait

YDragon hinna ennustus (USD)

Kui palju on YDragon (YDR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YDragon (YDR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YDragon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YDragon hinna ennustust kohe!

YDR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

YDragon (YDR) tokenoomika

YDragon (YDR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YDR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YDragon (YDR) kohta Kui palju on YDragon (YDR) tänapäeval väärt? Reaalajas YDR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YDR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YDR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on YDragon turukapitalisatsioon? YDR turukapitalisatsioon on $ 16.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YDR ringlev varu? YDR ringlev varu on 125.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YDR (ATH) hind? YDR saavutab ATH hinna summas 0.106311 USD . Mis oli kõigi aegade YDR madalaim (ATL) hind? YDR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on YDR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YDR kauplemismaht on -- USD . Kas YDR sel aastal kõrgemale ka suundub? YDR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YDR hinna ennustust

YDragon (YDR) Olulised valdkonna uudised