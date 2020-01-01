Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) teave The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay! Ametlik veebisait: https://dashboard.yay.space/ Valge raamat: https://yay.gitbook.io/yay-staking Ostke YAYSTONE kohe!

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Koguvaru: $ 994.89 $ 994.89 $ 994.89 Ringlev varu: $ 994.89 $ 994.89 $ 994.89 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,984.43 $ 4,984.43 $ 4,984.43 Kõigi aegade madalaim: $ 1,469.13 $ 1,469.13 $ 1,469.13 Praegune hind: $ 4,389.57 $ 4,389.57 $ 4,389.57 Lisateave Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) hinna kohta

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YAYSTONE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YAYSTONE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YAYSTONE tokeni tokenoomikat, avastage YAYSTONE tokeni reaalajas hinda!

