Mis on Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Yay StakeStone Ether hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yay StakeStone Ether nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yay StakeStone Ether hinna ennustust kohe!

YAYSTONE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenoomika

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAYSTONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) kohta Kui palju on Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) tänapäeval väärt? Reaalajas YAYSTONE hind USD on 4,529.27 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YAYSTONE/USD hind? $ 4,529.27 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YAYSTONE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yay StakeStone Ether turukapitalisatsioon? YAYSTONE turukapitalisatsioon on $ 4.58M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YAYSTONE ringlev varu? YAYSTONE ringlev varu on 1.01K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YAYSTONE (ATH) hind? YAYSTONE saavutab ATH hinna summas 4,984.43 USD . Mis oli kõigi aegade YAYSTONE madalaim (ATL) hind? YAYSTONE nägi ATL hinda summas 1,469.13 USD . Milline on YAYSTONE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YAYSTONE kauplemismaht on -- USD . Kas YAYSTONE sel aastal kõrgemale ka suundub? YAYSTONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YAYSTONE hinna ennustust

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Olulised valdkonna uudised