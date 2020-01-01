YAWN (YAWN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YAWN (YAWN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YAWN (YAWN) teave Welcome to Yawn’s World! Meet Yawn, the sleepiest member of the group. He was so deep in slumber that he missed the invitation to join the Boys' Club, a regret he's carried ever since. Determined to rise above, Yawn is now launching his own venture with $YAWN, the world's first meme token that enables holders to earn profits from businesses and services developed under the Yawn brand. Our mission is to make Yawn a household name, fostering a community that amplifies our brand's influence. It's Yawn's world; you're just living in it. Ametlik veebisait: https://yawnsworld.com/ Ostke YAWN kohe!

YAWN (YAWN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YAWN (YAWN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 159.56K $ 159.56K $ 159.56K Koguvaru: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Ringlev varu: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 159.56K $ 159.56K $ 159.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00495001 $ 0.00495001 $ 0.00495001 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave YAWN (YAWN) hinna kohta

YAWN (YAWN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YAWN (YAWN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YAWN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YAWN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YAWN tokeni tokenoomikat, avastage YAWN tokeni reaalajas hinda!

YAWN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YAWN võiks suunduda? Meie YAWN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YAWN tokeni hinna ennustust kohe!

