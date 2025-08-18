Rohkem infot YT

YapTrade hind (YT)

Loendis mitteolevad

1 YT/USD reaalajas hind:

$0.00023951
-0.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
YapTrade (YT) reaalajas hinnagraafik
YapTrade (YT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

--

-0.73%

-0.36%

-0.36%

YapTrade (YT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul YT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. YTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on YT muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.73% 24 tunni vältel -0.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

YapTrade (YT) – turuteave

$ 359.23K

--
----

$ 359.23K

1.50B

1,499,859,995.1223726

YapTrade praegune turukapitalisatsioon on $ 359.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YT ringlev varu on 1.50B, mille koguvaru on 1499859995.1223726. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 359.23K.

YapTrade (YT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse YapTrade ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse YapTrade ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse YapTrade ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse YapTrade ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.73%
30 päeva$ 0+31.46%
60 päeva$ 0+58.02%
90 päeva$ 0--

Mis on YapTrade (YT)

YapTrade is a decentralized OTC marketplace designed for trading influence-based assets that are traditionally illiquid. It provides a secure, private, and structured market for assets such as Kaito voting rights, Smart Follower trades, and Kaito airdrop rights. Unlike traditional crypto exchanges that focus on fungible tokens, YapTrade specializes in assets that directly impact governance, influence, and rewards. Through escrow-backed transactions, collateralized agreements, and manual verification, YapTrade ensures that buyers and sellers can trade with confidence and security.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse YapTrade (YT) allikas

Ametlik veebisait

YapTrade hinna ennustus (USD)

Kui palju on YapTrade (YT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YapTrade (YT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YapTrade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YapTrade hinna ennustust kohe!

YT kohalike valuutade suhtes

YapTrade (YT) tokenoomika

YapTrade (YT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YapTrade (YT) kohta

Kui palju on YapTrade (YT) tänapäeval väärt?
Reaalajas YT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YT/USD hind?
Praegune hind YT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on YapTrade turukapitalisatsioon?
YT turukapitalisatsioon on $ 359.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YT ringlev varu?
YT ringlev varu on 1.50B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YT (ATH) hind?
YT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade YT madalaim (ATL) hind?
YT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on YT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YT kauplemismaht on -- USD.
Kas YT sel aastal kõrgemale ka suundub?
YT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YT hinna ennustust.
