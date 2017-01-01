YAPSTER (YAPSTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YAPSTER (YAPSTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YAPSTER (YAPSTER) teave Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control. Ametlik veebisait: https://www.yapster.xyz/ Ostke YAPSTER kohe!

YAPSTER (YAPSTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YAPSTER (YAPSTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 91.55K $ 91.55K $ 91.55K Koguvaru: $ 915.51M $ 915.51M $ 915.51M Ringlev varu: $ 915.51M $ 915.51M $ 915.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 91.55K $ 91.55K $ 91.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01015272 $ 0.01015272 $ 0.01015272 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0001004 $ 0.0001004 $ 0.0001004 Lisateave YAPSTER (YAPSTER) hinna kohta

YAPSTER (YAPSTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YAPSTER (YAPSTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YAPSTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YAPSTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YAPSTER tokeni tokenoomikat, avastage YAPSTER tokeni reaalajas hinda!

YAPSTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YAPSTER võiks suunduda? Meie YAPSTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YAPSTER tokeni hinna ennustust kohe!

