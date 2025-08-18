Rohkem infot YAPSTER

YAPSTER Hinnainfo

YAPSTER Ametlik veebisait

YAPSTER Tokenoomika

YAPSTER Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

YAPSTER logo

YAPSTER hind (YAPSTER)

Loendis mitteolevad

1 YAPSTER/USD reaalajas hind:

--
----
-3.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
YAPSTER (YAPSTER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:16:53 (UTC+8)

YAPSTER (YAPSTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000907
$ 0.0000907$ 0.0000907
24 h madal
$ 0.00009583
$ 0.00009583$ 0.00009583
24 h kõrge

$ 0.0000907
$ 0.0000907$ 0.0000907

$ 0.00009583
$ 0.00009583$ 0.00009583

$ 0.01015272
$ 0.01015272$ 0.01015272

$ 0.000067
$ 0.000067$ 0.000067

--

-3.73%

-15.21%

-15.21%

YAPSTER (YAPSTER) reaalajas hind on $0.00009091. Viimase 24 tunni jooksul YAPSTER kaubeldud madalaim $ 0.0000907 ja kõrgeim $ 0.00009583 näitab aktiivset turu volatiivsust. YAPSTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01015272 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000067.

Lüliajalise tootluse osas on YAPSTER muutunud -- viimase tunni jooksul, -3.73% 24 tunni vältel -15.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

YAPSTER (YAPSTER) – turuteave

$ 83.23K
$ 83.23K$ 83.23K

--
----

$ 83.23K
$ 83.23K$ 83.23K

915.51M
915.51M 915.51M

915,506,478.1679002
915,506,478.1679002 915,506,478.1679002

YAPSTER praegune turukapitalisatsioon on $ 83.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YAPSTER ringlev varu on 915.51M, mille koguvaru on 915506478.1679002. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 83.23K.

YAPSTER (YAPSTER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse YAPSTER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse YAPSTER ja USD hinnamuutus $ -0.0000028546.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse YAPSTER ja USD hinnamuutus $ -0.0000855381.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse YAPSTER ja USD hinnamuutus $ -0.0018077304511332432.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.73%
30 päeva$ -0.0000028546-3.14%
60 päeva$ -0.0000855381-94.09%
90 päeva$ -0.0018077304511332432-95.21%

Mis on YAPSTER (YAPSTER)

Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse YAPSTER (YAPSTER) allikas

Ametlik veebisait

YAPSTER hinna ennustus (USD)

Kui palju on YAPSTER (YAPSTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YAPSTER (YAPSTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YAPSTER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YAPSTER hinna ennustust kohe!

YAPSTER kohalike valuutade suhtes

YAPSTER (YAPSTER) tokenoomika

YAPSTER (YAPSTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAPSTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YAPSTER (YAPSTER) kohta

Kui palju on YAPSTER (YAPSTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas YAPSTER hind USD on 0.00009091 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YAPSTER/USD hind?
Praegune hind YAPSTER/USD on $ 0.00009091. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on YAPSTER turukapitalisatsioon?
YAPSTER turukapitalisatsioon on $ 83.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YAPSTER ringlev varu?
YAPSTER ringlev varu on 915.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YAPSTER (ATH) hind?
YAPSTER saavutab ATH hinna summas 0.01015272 USD.
Mis oli kõigi aegade YAPSTER madalaim (ATL) hind?
YAPSTER nägi ATL hinda summas 0.000067 USD.
Milline on YAPSTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YAPSTER kauplemismaht on -- USD.
Kas YAPSTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
YAPSTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YAPSTER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:16:53 (UTC+8)

YAPSTER (YAPSTER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.