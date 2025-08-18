Mis on YAPSTER (YAPSTER)

Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control.

Üksuse YAPSTER (YAPSTER) allikas Ametlik veebisait

YAPSTER (YAPSTER) tokenoomika

YAPSTER (YAPSTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAPSTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YAPSTER (YAPSTER) kohta Kui palju on YAPSTER (YAPSTER) tänapäeval väärt? Reaalajas YAPSTER hind USD on 0.00009091 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YAPSTER/USD hind? $ 0.00009091 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YAPSTER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on YAPSTER turukapitalisatsioon? YAPSTER turukapitalisatsioon on $ 83.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YAPSTER ringlev varu? YAPSTER ringlev varu on 915.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YAPSTER (ATH) hind? YAPSTER saavutab ATH hinna summas 0.01015272 USD . Mis oli kõigi aegade YAPSTER madalaim (ATL) hind? YAPSTER nägi ATL hinda summas 0.000067 USD . Milline on YAPSTER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YAPSTER kauplemismaht on -- USD . Kas YAPSTER sel aastal kõrgemale ka suundub? YAPSTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YAPSTER hinna ennustust

