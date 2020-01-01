yap (YAP) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi yap (YAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
yap (YAP) teave

Yap is for tweeters, podders, streamers, memers & just overall yappers. Yap will be making a meme website for top memes of the day & yap.capital merch brand for Yap Caps. From using playful approach to onboarding users onchain hopefully Yap will help with natural spread of crypto via organic word of mouth. yap.money will be an easy way to share "meme" value. Not much better feeling than yapping with your homies.

Ametlik veebisait:
https://yap.capital

yap (YAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage yap (YAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 47.11K
$ 47.11K
Koguvaru:
$ 999.98M
$ 999.98M
Ringlev varu:
$ 999.98M
$ 999.98M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 47.11K
$ 47.11K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00709958
$ 0.00709958
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0

yap (YAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

yap (YAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate YAP tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

YAP tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate YAP tokeni tokenoomikat, avastage YAP tokeni reaalajas hinda!

YAP – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu YAP võiks suunduda? Meie YAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.