Mis on yap (YAP)

Yap is for tweeters, podders, streamers, memers & just overall yappers. Yap will be making a meme website for top memes of the day & yap.capital merch brand for Yap Caps. From using playful approach to onboarding users onchain hopefully Yap will help with natural spread of crypto via organic word of mouth. yap.money will be an easy way to share "meme" value. Not much better feeling than yapping with your homies.

Üksuse yap (YAP) allikas Ametlik veebisait

yap hinna ennustus (USD)

Kui palju on yap (YAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie yap (YAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida yap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

YAP kohalike valuutade suhtes

yap (YAP) tokenoomika

yap (YAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse yap (YAP) kohta Kui palju on yap (YAP) tänapäeval väärt? Reaalajas YAP hind USD on 0.0000474 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YAP/USD hind? $ 0.0000474 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YAP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on yap turukapitalisatsioon? YAP turukapitalisatsioon on $ 47.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YAP ringlev varu? YAP ringlev varu on 999.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YAP (ATH) hind? YAP saavutab ATH hinna summas 0.00709958 USD . Mis oli kõigi aegade YAP madalaim (ATL) hind? YAP nägi ATL hinda summas 0.0000412 USD . Milline on YAP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YAP kauplemismaht on -- USD . Kas YAP sel aastal kõrgemale ka suundub? YAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YAP hinna ennustust

