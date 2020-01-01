Yann LeCoin (YANN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yann LeCoin (YANN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yann LeCoin (YANN) teave Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career. Ametlik veebisait: https://www.yann.lol Ostke YANN kohe!

Yann LeCoin (YANN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yann LeCoin (YANN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.23K $ 25.23K $ 25.23K Koguvaru: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Ringlev varu: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.23K $ 25.23K $ 25.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00116108 $ 0.00116108 $ 0.00116108 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Yann LeCoin (YANN) hinna kohta

Yann LeCoin (YANN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yann LeCoin (YANN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YANN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YANN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YANN tokeni tokenoomikat, avastage YANN tokeni reaalajas hinda!

YANN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YANN võiks suunduda? Meie YANN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YANN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!