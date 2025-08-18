Mis on Yann LeCoin (YANN)

Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yann LeCoin (YANN) kohta Kui palju on Yann LeCoin (YANN) tänapäeval väärt? Reaalajas YANN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YANN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YANN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yann LeCoin turukapitalisatsioon? YANN turukapitalisatsioon on $ 25.40K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YANN ringlev varu? YANN ringlev varu on 999.32M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YANN (ATH) hind? YANN saavutab ATH hinna summas 0.00116108 USD . Mis oli kõigi aegade YANN madalaim (ATL) hind? YANN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on YANN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YANN kauplemismaht on -- USD . Kas YANN sel aastal kõrgemale ka suundub? YANN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YANN hinna ennustust

