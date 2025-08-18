Rohkem infot YAM

$0.04977008
-2.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
YAM (YAM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:30:02 (UTC+8)

YAM (YAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04952554
24 h madal
$ 0.051231
24 h kõrge

$ 0.04952554
$ 0.051231
$ 41.4
$ 0.01749218
-0.00%

-2.81%

+2.52%

+2.52%

YAM (YAM) reaalajas hind on $0.0497701. Viimase 24 tunni jooksul YAM kaubeldud madalaim $ 0.04952554 ja kõrgeim $ 0.051231 näitab aktiivset turu volatiivsust. YAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 41.4 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01749218.

Lüliajalise tootluse osas on YAM muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -2.81% 24 tunni vältel +2.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

YAM (YAM) – turuteave

$ 736.14K
--
$ 754.74K
14.79M
15,164,602.98056744
YAM praegune turukapitalisatsioon on $ 736.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YAM ringlev varu on 14.79M, mille koguvaru on 15164602.98056744. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 754.74K.

YAM (YAM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse YAM ja USD hinnamuutus $ -0.00144278671514145.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse YAM ja USD hinnamuutus $ +0.0017885482.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse YAM ja USD hinnamuutus $ +0.0111451578.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse YAM ja USD hinnamuutus $ +0.016932876495748534.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00144278671514145-2.81%
30 päeva$ +0.0017885482+3.59%
60 päeva$ +0.0111451578+22.39%
90 päeva$ +0.016932876495748534+51.57%

Mis on YAM (YAM)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse YAM (YAM) allikas

Ametlik veebisait

YAM hinna ennustus (USD)

Kui palju on YAM (YAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YAM (YAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YAM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YAM hinna ennustust kohe!

YAM kohalike valuutade suhtes

YAM (YAM) tokenoomika

YAM (YAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YAM (YAM) kohta

Kui palju on YAM (YAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas YAM hind USD on 0.0497701 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YAM/USD hind?
Praegune hind YAM/USD on $ 0.0497701. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on YAM turukapitalisatsioon?
YAM turukapitalisatsioon on $ 736.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YAM ringlev varu?
YAM ringlev varu on 14.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YAM (ATH) hind?
YAM saavutab ATH hinna summas 41.4 USD.
Mis oli kõigi aegade YAM madalaim (ATL) hind?
YAM nägi ATL hinda summas 0.01749218 USD.
Milline on YAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YAM kauplemismaht on -- USD.
Kas YAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
YAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YAM hinna ennustust.
YAM (YAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.