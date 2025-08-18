Mis on YAM (YAM)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse YAM (YAM) allikas Ametlik veebisait

YAM hinna ennustus (USD)

Kui palju on YAM (YAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YAM (YAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YAM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YAM hinna ennustust kohe!

YAM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

YAM (YAM) tokenoomika

YAM (YAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YAM (YAM) kohta Kui palju on YAM (YAM) tänapäeval väärt? Reaalajas YAM hind USD on 0.0497701 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YAM/USD hind? $ 0.0497701 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YAM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on YAM turukapitalisatsioon? YAM turukapitalisatsioon on $ 736.14K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YAM ringlev varu? YAM ringlev varu on 14.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YAM (ATH) hind? YAM saavutab ATH hinna summas 41.4 USD . Mis oli kõigi aegade YAM madalaim (ATL) hind? YAM nägi ATL hinda summas 0.01749218 USD . Milline on YAM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YAM kauplemismaht on -- USD . Kas YAM sel aastal kõrgemale ka suundub? YAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YAM hinna ennustust

YAM (YAM) Olulised valdkonna uudised