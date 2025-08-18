Rohkem infot YAKU

YAKU Hinnainfo

YAKU Ametlik veebisait

YAKU Tokenoomika

YAKU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Yaku logo

Yaku hind (YAKU)

Loendis mitteolevad

1 YAKU/USD reaalajas hind:

$0.00132439
$0.00132439$0.00132439
+0.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Yaku (YAKU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:16:52 (UTC+8)

Yaku (YAKU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00113187
$ 0.00113187$ 0.00113187
24 h madal
$ 0.00149839
$ 0.00149839$ 0.00149839
24 h kõrge

$ 0.00113187
$ 0.00113187$ 0.00113187

$ 0.00149839
$ 0.00149839$ 0.00149839

$ 0.06482
$ 0.06482$ 0.06482

$ 0
$ 0$ 0

-1.82%

+0.70%

+16.69%

+16.69%

Yaku (YAKU) reaalajas hind on $0.00132439. Viimase 24 tunni jooksul YAKU kaubeldud madalaim $ 0.00113187 ja kõrgeim $ 0.00149839 näitab aktiivset turu volatiivsust. YAKUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06482 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on YAKU muutunud -1.82% viimase tunni jooksul, +0.70% 24 tunni vältel +16.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yaku (YAKU) – turuteave

$ 655.92K
$ 655.92K$ 655.92K

--
----

$ 662.13K
$ 662.13K$ 662.13K

495.31M
495.31M 495.31M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Yaku praegune turukapitalisatsioon on $ 655.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YAKU ringlev varu on 495.31M, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 662.13K.

Yaku (YAKU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yaku ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yaku ja USD hinnamuutus $ -0.0003013372.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yaku ja USD hinnamuutus $ -0.0006216444.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yaku ja USD hinnamuutus $ -0.0006984966033528935.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.70%
30 päeva$ -0.0003013372-22.75%
60 päeva$ -0.0006216444-46.93%
90 päeva$ -0.0006984966033528935-34.52%

Mis on Yaku (YAKU)

The utility token of the Yakuverse metaverse built on Solana powered by a series of SaaS offerings for NFT projects and investors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yaku (YAKU) allikas

Ametlik veebisait

Yaku hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yaku (YAKU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yaku (YAKU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yaku nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yaku hinna ennustust kohe!

YAKU kohalike valuutade suhtes

Yaku (YAKU) tokenoomika

Yaku (YAKU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAKU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yaku (YAKU) kohta

Kui palju on Yaku (YAKU) tänapäeval väärt?
Reaalajas YAKU hind USD on 0.00132439 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YAKU/USD hind?
Praegune hind YAKU/USD on $ 0.00132439. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yaku turukapitalisatsioon?
YAKU turukapitalisatsioon on $ 655.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YAKU ringlev varu?
YAKU ringlev varu on 495.31M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YAKU (ATH) hind?
YAKU saavutab ATH hinna summas 0.06482 USD.
Mis oli kõigi aegade YAKU madalaim (ATL) hind?
YAKU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on YAKU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YAKU kauplemismaht on -- USD.
Kas YAKU sel aastal kõrgemale ka suundub?
YAKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YAKU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:16:52 (UTC+8)

Yaku (YAKU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.