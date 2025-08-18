Rohkem infot YAIT

Yait Siu logo

Yait Siu hind (YAIT)

Loendis mitteolevad

1 YAIT/USD reaalajas hind:

$0.00163765
-0.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Yait Siu (YAIT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:16:42 (UTC+8)

Yait Siu (YAIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00162722
24 h madal
$ 0.00165953
24 h kõrge

$ 0.00162722
$ 0.00165953
$ 0.00183721
$ 0
+0.22%

-0.69%

+19.87%

+19.87%

Yait Siu (YAIT) reaalajas hind on $0.00163765. Viimase 24 tunni jooksul YAIT kaubeldud madalaim $ 0.00162722 ja kõrgeim $ 0.00165953 näitab aktiivset turu volatiivsust. YAITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00183721 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on YAIT muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -0.69% 24 tunni vältel +19.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yait Siu (YAIT) – turuteave

$ 1.63M
--
$ 1.63M
1000.00M
999,999,741.571045
Yait Siu praegune turukapitalisatsioon on $ 1.63M -- 24 tunnise kauplemismahuga. YAIT ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999741.571045. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.63M.

Yait Siu (YAIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yait Siu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yait Siu ja USD hinnamuutus $ +0.0011328245.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yait Siu ja USD hinnamuutus $ +0.0011470015.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yait Siu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.69%
30 päeva$ +0.0011328245+69.17%
60 päeva$ +0.0011470015+70.04%
90 päeva$ 0--

Mis on Yait Siu (YAIT)

Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. This approach fosters dynamic and flexible collaboration between AI systems and real-world applications, empowering developers to create solutions that are intelligent, scalable, and adaptive. As a project that builds and experiments in public, Yait Siu is redefining how AI systems are developed, deployed, and integrated across multiple domains, pushing the boundaries of what is possible in the AI landscape.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yait Siu (YAIT) allikas

Ametlik veebisait

Yait Siu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yait Siu (YAIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yait Siu (YAIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yait Siu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yait Siu hinna ennustust kohe!

YAIT kohalike valuutade suhtes

Yait Siu (YAIT) tokenoomika

Yait Siu (YAIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yait Siu (YAIT) kohta

Kui palju on Yait Siu (YAIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas YAIT hind USD on 0.00163765 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YAIT/USD hind?
Praegune hind YAIT/USD on $ 0.00163765. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yait Siu turukapitalisatsioon?
YAIT turukapitalisatsioon on $ 1.63M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YAIT ringlev varu?
YAIT ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YAIT (ATH) hind?
YAIT saavutab ATH hinna summas 0.00183721 USD.
Mis oli kõigi aegade YAIT madalaim (ATL) hind?
YAIT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on YAIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YAIT kauplemismaht on -- USD.
Kas YAIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
YAIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YAIT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:16:42 (UTC+8)

Yait Siu (YAIT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

