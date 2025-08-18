Yait Siu hind (YAIT)
+0.22%
-0.69%
+19.87%
+19.87%
Yait Siu (YAIT) reaalajas hind on $0.00163765. Viimase 24 tunni jooksul YAIT kaubeldud madalaim $ 0.00162722 ja kõrgeim $ 0.00165953 näitab aktiivset turu volatiivsust. YAITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00183721 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on YAIT muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -0.69% 24 tunni vältel +19.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Yait Siu praegune turukapitalisatsioon on $ 1.63M -- 24 tunnise kauplemismahuga. YAIT ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999741.571045. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.63M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Yait Siu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yait Siu ja USD hinnamuutus $ +0.0011328245.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yait Siu ja USD hinnamuutus $ +0.0011470015.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yait Siu ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.69%
|30 päeva
|$ +0.0011328245
|+69.17%
|60 päeva
|$ +0.0011470015
|+70.04%
|90 päeva
|$ 0
|--
Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. This approach fosters dynamic and flexible collaboration between AI systems and real-world applications, empowering developers to create solutions that are intelligent, scalable, and adaptive. As a project that builds and experiments in public, Yait Siu is redefining how AI systems are developed, deployed, and integrated across multiple domains, pushing the boundaries of what is possible in the AI landscape.
Yait Siu (YAIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
