$YADOM is a meme coin inspired by "Hong Thai" (หงษ์ไทย), a traditional Thai herbal inhaler widely recognized for its distinctive aroma and refreshing effect. Commonly used across Thailand and Southeast Asia, it has been a culturally significant item for decades. The $YADOM token reflects the humorous and nostalgic value of this everyday product. As a meme coin, it does not aim to provide financial utility or advanced blockchain functionality. Instead, it serves as a community-driven digital symbol celebrating Thai culture, local identity, and internet humor. With occasional appearances alongside global celebrities such as Lisa of BLACKPINK and Central Cee, the inhaler has become a quirky cultural icon—making $YADOM a playful tribute to its legacy in a modern, decentralized format.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yadom Hongthai (YADOM) kohta Kui palju on Yadom Hongthai (YADOM) tänapäeval väärt? Reaalajas YADOM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YADOM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YADOM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yadom Hongthai turukapitalisatsioon? YADOM turukapitalisatsioon on $ 25.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YADOM ringlev varu? YADOM ringlev varu on 999.81M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YADOM (ATH) hind? YADOM saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade YADOM madalaim (ATL) hind? YADOM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on YADOM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YADOM kauplemismaht on -- USD . Kas YADOM sel aastal kõrgemale ka suundub? YADOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YADOM hinna ennustust

