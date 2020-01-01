YadaCoin (YDA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YadaCoin (YDA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YadaCoin (YDA) teave YadaCoin is an open source currency, payment network, and blockchain enabling access to your identity and relationships across devices and platforms. Ametlik veebisait: https://yadacoin.io Ostke YDA kohe!

YadaCoin (YDA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YadaCoin (YDA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 155.54K $ 155.54K $ 155.54K Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 17.47M $ 17.47M $ 17.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 186.92K $ 186.92K $ 186.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.056828 $ 0.056828 $ 0.056828 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00890109 $ 0.00890109 $ 0.00890109 Lisateave YadaCoin (YDA) hinna kohta

YadaCoin (YDA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YadaCoin (YDA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YDA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YDA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YDA tokeni tokenoomikat, avastage YDA tokeni reaalajas hinda!

YDA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YDA võiks suunduda? Meie YDA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YDA tokeni hinna ennustust kohe!

