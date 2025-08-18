Mis on YadaCoin (YDA)

YadaCoin is an open source currency, payment network, and blockchain enabling access to your identity and relationships across devices and platforms.

YadaCoin (YDA) allikas Ametlik veebisait

YDA kohalike valuutade suhtes

YadaCoin (YDA) tokenoomika

YadaCoin (YDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YadaCoin (YDA) kohta Kui palju on YadaCoin (YDA) tänapäeval väärt? Reaalajas YDA hind USD on 0.0100258 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YDA/USD hind? $ 0.0100258 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YDA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on YadaCoin turukapitalisatsioon? YDA turukapitalisatsioon on $ 175.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YDA ringlev varu? YDA ringlev varu on 17.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YDA (ATH) hind? YDA saavutab ATH hinna summas 0.056828 USD . Mis oli kõigi aegade YDA madalaim (ATL) hind? YDA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on YDA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YDA kauplemismaht on -- USD . Kas YDA sel aastal kõrgemale ka suundub? YDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YDA hinna ennustust

