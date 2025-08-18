Rohkem infot YDA

YadaCoin hind (YDA)

1 YDA/USD reaalajas hind:

$0.0100258
$0.0100258$0.0100258
-10.80%1D
YadaCoin (YDA) reaalajas hinnagraafik
YadaCoin (YDA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01001215
$ 0.01001215$ 0.01001215
24 h madal
$ 0.0113071
$ 0.0113071$ 0.0113071
24 h kõrge

$ 0.01001215
$ 0.01001215$ 0.01001215

$ 0.0113071
$ 0.0113071$ 0.0113071

$ 0.056828
$ 0.056828$ 0.056828

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-10.83%

+30.40%

+30.40%

YadaCoin (YDA) reaalajas hind on $0.0100258. Viimase 24 tunni jooksul YDA kaubeldud madalaim $ 0.01001215 ja kõrgeim $ 0.0113071 näitab aktiivset turu volatiivsust. YDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.056828 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on YDA muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -10.83% 24 tunni vältel +30.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

YadaCoin (YDA) – turuteave

$ 175.20K
$ 175.20K$ 175.20K

--
----

$ 210.60K
$ 210.60K$ 210.60K

17.47M
17.47M 17.47M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

YadaCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 175.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YDA ringlev varu on 17.47M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 210.60K.

YadaCoin (YDA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse YadaCoin ja USD hinnamuutus $ -0.00121809286011976.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse YadaCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0013090727.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse YadaCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0012034679.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse YadaCoin ja USD hinnamuutus $ +0.001449428092534173.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00121809286011976-10.83%
30 päeva$ +0.0013090727+13.06%
60 päeva$ +0.0012034679+12.00%
90 päeva$ +0.001449428092534173+16.90%

Mis on YadaCoin (YDA)

YadaCoin is an open source currency, payment network, and blockchain enabling access to your identity and relationships across devices and platforms.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse YadaCoin (YDA) allikas

Ametlik veebisait

YadaCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on YadaCoin (YDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie YadaCoin (YDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida YadaCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake YadaCoin hinna ennustust kohe!

YDA kohalike valuutade suhtes

YadaCoin (YDA) tokenoomika

YadaCoin (YDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse YadaCoin (YDA) kohta

Kui palju on YadaCoin (YDA) tänapäeval väärt?
Reaalajas YDA hind USD on 0.0100258 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YDA/USD hind?
Praegune hind YDA/USD on $ 0.0100258. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on YadaCoin turukapitalisatsioon?
YDA turukapitalisatsioon on $ 175.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YDA ringlev varu?
YDA ringlev varu on 17.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YDA (ATH) hind?
YDA saavutab ATH hinna summas 0.056828 USD.
Mis oli kõigi aegade YDA madalaim (ATL) hind?
YDA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on YDA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YDA kauplemismaht on -- USD.
Kas YDA sel aastal kõrgemale ka suundub?
YDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YDA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.