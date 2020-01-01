Y8U (Y8U) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Y8U (Y8U) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Y8U (Y8U) teave Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners. Ametlik veebisait: https://y8u.ai Valge raamat: https://y8u.ai/docs/Y8U-litepaper.pdf

Y8U (Y8U) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Y8U (Y8U) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 489.42K $ 489.42K $ 489.42K Koguvaru: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M Ringlev varu: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 489.42K $ 489.42K $ 489.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.111159 $ 0.111159 $ 0.111159 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00110598 $ 0.00110598 $ 0.00110598 Praegune hind: $ 0.0016748 $ 0.0016748 $ 0.0016748 Lisateave Y8U (Y8U) hinna kohta

Y8U (Y8U) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Y8U (Y8U) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate Y8U tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: Y8U tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate Y8U tokeni tokenoomikat, avastage Y8U tokeni reaalajas hinda!

Y8U – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu Y8U võiks suunduda? Meie Y8U hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

