Y2K logo

Y2K hind (Y2K)

Loendis mitteolevad

1 Y2K/USD reaalajas hind:

$0.00331562
-1.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Y2K (Y2K) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:54:03 (UTC+8)

Y2K (Y2K) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00330054
24 h madal
$ 0.00337158
24 h kõrge

$ 0.00330054
$ 0.00337158
$ 6.8
$ 0.00146691
--

-1.50%

-13.30%

-13.30%

Y2K (Y2K) reaalajas hind on $0.00331562. Viimase 24 tunni jooksul Y2K kaubeldud madalaim $ 0.00330054 ja kõrgeim $ 0.00337158 näitab aktiivset turu volatiivsust. Y2Kkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.8 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00146691.

Lüliajalise tootluse osas on Y2K muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.50% 24 tunni vältel -13.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Y2K (Y2K) – turuteave

$ 26.49K
--
$ 66.31K
7.99M
20,000,000.0
Y2K praegune turukapitalisatsioon on $ 26.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. Y2K ringlev varu on 7.99M, mille koguvaru on 20000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.31K.

Y2K (Y2K) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Y2K ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Y2K ja USD hinnamuutus $ -0.0020821990.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Y2K ja USD hinnamuutus $ -0.0027898773.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Y2K ja USD hinnamuutus $ -0.05497016859425485.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.50%
30 päeva$ -0.0020821990-62.79%
60 päeva$ -0.0027898773-84.14%
90 päeva$ -0.05497016859425485-94.31%

Mis on Y2K (Y2K)

Üksuse Y2K (Y2K) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Y2K hinna ennustus (USD)

Kui palju on Y2K (Y2K) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Y2K (Y2K) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Y2K nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Y2K hinna ennustust kohe!

Y2K kohalike valuutade suhtes

Y2K (Y2K) tokenoomika

Y2K (Y2K) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet Y2K tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Y2K (Y2K) kohta

Kui palju on Y2K (Y2K) tänapäeval väärt?
Reaalajas Y2K hind USD on 0.00331562 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune Y2K/USD hind?
Praegune hind Y2K/USD on $ 0.00331562. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Y2K turukapitalisatsioon?
Y2K turukapitalisatsioon on $ 26.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on Y2K ringlev varu?
Y2K ringlev varu on 7.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim Y2K (ATH) hind?
Y2K saavutab ATH hinna summas 6.8 USD.
Mis oli kõigi aegade Y2K madalaim (ATL) hind?
Y2K nägi ATL hinda summas 0.00146691 USD.
Milline on Y2K kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine Y2K kauplemismaht on -- USD.
Kas Y2K sel aastal kõrgemale ka suundub?
Y2K võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake Y2K hinna ennustust.
Y2K (Y2K) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

