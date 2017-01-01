XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) teave XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem. $XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand. 🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries. 🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem. 🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement. How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion. Meet the Team XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI. Ametlik veebisait: https://xyradao.ai/ Valge raamat: https://docs.xyradao.ai/ Ostke XYRA kohe!

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.89K $ 8.89K $ 8.89K Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 489.76M $ 489.76M $ 489.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.14K $ 18.14K $ 18.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00311099 $ 0.00311099 $ 0.00311099 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) hinna kohta

XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XYRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XYRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XYRA tokeni tokenoomikat, avastage XYRA tokeni reaalajas hinda!

