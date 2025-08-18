Rohkem infot XYB

Xybertic hind (XYB)

Xybertic hind (XYB)

Loendis mitteolevad

1 XYB/USD reaalajas hind:

--
----
-4.20%1D
USD
Xybertic (XYB) reaalajas hinnagraafik
Xybertic (XYB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.23%

-5.91%

-5.91%

Xybertic (XYB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XYB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XYBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XYB muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.23% 24 tunni vältel -5.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Xybertic (XYB) – turuteave

$ 14.96K
$ 14.96K$ 14.96K

--
----

$ 14.96K
$ 14.96K$ 14.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Xybertic praegune turukapitalisatsioon on $ 14.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XYB ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.96K.

Xybertic (XYB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Xybertic ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Xybertic ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Xybertic ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Xybertic ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.23%
30 päeva$ 0-0.11%
60 päeva$ 0-92.09%
90 päeva$ 0--

Mis on Xybertic (XYB)

Bringing AI and Robot to Life – Powered by Blockchain, Driven by the Crowd. Xybertic is pioneering the convergence of Decentralized Private AI (DePAI) and Autonomous Robotics into one seamless, borderless ecosystem. We offer DePAI Nodes for private and censorship-resistant AI computation, Autonomous Robotic Agents (ARAs)capable of executing complex missions independently, and an Autonomous Task Marketplace that connects AI, robots, and human demand trustlessly. By decentralizing both intelligence and physical execution, Xybertic redefines how humanity interacts with automation, data, and work itself. Built on the secure foundation of Ethereum and enhanced by advanced cryptographic privacy layers, Xybertic is not just a platform — it’s the birth of a new civilization where intelligent agents collaborate freely, private AI flourishes, and autonomous robotics transforms real-world industries without centralized gatekeepers.

Üksuse Xybertic (XYB) allikas

Xybertic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Xybertic (XYB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Xybertic (XYB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Xybertic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

XYB kohalike valuutade suhtes

Xybertic (XYB) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Xybertic (XYB) kohta

Kui palju on Xybertic (XYB) tänapäeval väärt?
Reaalajas XYB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XYB/USD hind?
Praegune hind XYB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Xybertic turukapitalisatsioon?
XYB turukapitalisatsioon on $ 14.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XYB ringlev varu?
XYB ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XYB (ATH) hind?
XYB saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade XYB madalaim (ATL) hind?
XYB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XYB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XYB kauplemismaht on -- USD.
Kas XYB sel aastal kõrgemale ka suundub?
XYB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XYB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.