Mis on Xybertic (XYB)

Bringing AI and Robot to Life – Powered by Blockchain, Driven by the Crowd. Xybertic is pioneering the convergence of Decentralized Private AI (DePAI) and Autonomous Robotics into one seamless, borderless ecosystem. We offer DePAI Nodes for private and censorship-resistant AI computation, Autonomous Robotic Agents (ARAs)capable of executing complex missions independently, and an Autonomous Task Marketplace that connects AI, robots, and human demand trustlessly. By decentralizing both intelligence and physical execution, Xybertic redefines how humanity interacts with automation, data, and work itself. Built on the secure foundation of Ethereum and enhanced by advanced cryptographic privacy layers, Xybertic is not just a platform — it’s the birth of a new civilization where intelligent agents collaborate freely, private AI flourishes, and autonomous robotics transforms real-world industries without centralized gatekeepers.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Xybertic (XYB) kohta Kui palju on Xybertic (XYB) tänapäeval väärt? Reaalajas XYB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XYB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XYB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Xybertic turukapitalisatsioon? XYB turukapitalisatsioon on $ 14.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XYB ringlev varu? XYB ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XYB (ATH) hind? XYB saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade XYB madalaim (ATL) hind? XYB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XYB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XYB kauplemismaht on -- USD . Kas XYB sel aastal kõrgemale ka suundub? XYB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XYB hinna ennustust

