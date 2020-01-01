xWIN Finance (XWIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi xWIN Finance (XWIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

xWIN Finance (XWIN) teave xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits. Ametlik veebisait: https://xwin.finance/ Ostke XWIN kohe!

xWIN Finance (XWIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage xWIN Finance (XWIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 293.28K $ 293.28K $ 293.28K Koguvaru: $ 61.00M $ 61.00M $ 61.00M Ringlev varu: $ 14.26M $ 14.26M $ 14.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 10.61 $ 10.61 $ 10.61 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.02056761 $ 0.02056761 $ 0.02056761 Lisateave xWIN Finance (XWIN) hinna kohta

xWIN Finance (XWIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud xWIN Finance (XWIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XWIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XWIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XWIN tokeni tokenoomikat, avastage XWIN tokeni reaalajas hinda!

XWIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XWIN võiks suunduda? Meie XWIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

