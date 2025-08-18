Mis on xWIN Finance (XWIN)

xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse xWIN Finance (XWIN) allikas Ametlik veebisait

xWIN Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on xWIN Finance (XWIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xWIN Finance (XWIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xWIN Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake xWIN Finance hinna ennustust kohe!

XWIN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

xWIN Finance (XWIN) tokenoomika

xWIN Finance (XWIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XWIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse xWIN Finance (XWIN) kohta Kui palju on xWIN Finance (XWIN) tänapäeval väärt? Reaalajas XWIN hind USD on 0.02089457 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XWIN/USD hind? $ 0.02089457 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XWIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on xWIN Finance turukapitalisatsioon? XWIN turukapitalisatsioon on $ 297.83K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XWIN ringlev varu? XWIN ringlev varu on 14.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XWIN (ATH) hind? XWIN saavutab ATH hinna summas 10.61 USD . Mis oli kõigi aegade XWIN madalaim (ATL) hind? XWIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XWIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XWIN kauplemismaht on -- USD . Kas XWIN sel aastal kõrgemale ka suundub? XWIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XWIN hinna ennustust

xWIN Finance (XWIN) Olulised valdkonna uudised