Mis on xToken (XTK)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse xToken (XTK) allikas Ametlik veebisait

xToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on xToken (XTK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xToken (XTK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake xToken hinna ennustust kohe!

XTK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

xToken (XTK) tokenoomika

xToken (XTK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XTK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse xToken (XTK) kohta Kui palju on xToken (XTK) tänapäeval väärt? Reaalajas XTK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XTK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XTK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on xToken turukapitalisatsioon? XTK turukapitalisatsioon on $ 16.94K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XTK ringlev varu? XTK ringlev varu on 404.52M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XTK (ATH) hind? XTK saavutab ATH hinna summas 1.39 USD . Mis oli kõigi aegade XTK madalaim (ATL) hind? XTK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XTK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XTK kauplemismaht on -- USD . Kas XTK sel aastal kõrgemale ka suundub? XTK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XTK hinna ennustust

xToken (XTK) Olulised valdkonna uudised