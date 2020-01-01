XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.81M Koguvaru: $ 32.80M Ringlev varu: $ 32.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 42.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0.933136 Praegune hind: $ 1.0

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XTUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XTUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XTUSD tokeni tokenoomikat, avastage XTUSD tokeni reaalajas hinda!

XTUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XTUSD võiks suunduda? Meie XTUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

