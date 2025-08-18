Rohkem infot XTUSD

XT Stablecoin XTUSD hind (XTUSD)

Loendis mitteolevad

1 XTUSD/USD reaalajas hind:

$1
$1$1
0.00%1D
XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:59:23 (UTC+8)

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.99604
$ 0.99604
24 h madal
$ 1.008
$ 1.008
24 h kõrge

$ 0.99604
$ 0.99604

$ 1.008
$ 1.008

$ 42.29
$ 42.29

$ 0.933136
$ 0.933136

-0.38%

-0.01%

-0.05%

-0.05%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) reaalajas hind on $1. Viimase 24 tunni jooksul XTUSD kaubeldud madalaim $ 0.99604 ja kõrgeim $ 1.008 näitab aktiivset turu volatiivsust. XTUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 42.29 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.933136.

Lüliajalise tootluse osas on XTUSD muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -0.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) – turuteave

$ 32.81M
$ 32.81M

--
--

$ 32.81M
$ 32.81M

32.80M
32.80M

32,800,030.0
32,800,030.0

XT Stablecoin XTUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 32.81M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XTUSD ringlev varu on 32.80M, mille koguvaru on 32800030.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.81M.

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XT Stablecoin XTUSD ja USD hinnamuutus $ -0.000153152148018.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XT Stablecoin XTUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0060674000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XT Stablecoin XTUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0002465000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XT Stablecoin XTUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0053116664795352.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000153152148018-0.01%
30 päeva$ -0.0060674000-0.60%
60 päeva$ +0.0002465000+0.02%
90 päeva$ -0.0053116664795352-0.52%

Mis on XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) allikas

Ametlik veebisait

XT Stablecoin XTUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XT Stablecoin XTUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XT Stablecoin XTUSD hinna ennustust kohe!

XTUSD kohalike valuutade suhtes

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) tokenoomika

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XTUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) kohta

Kui palju on XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas XTUSD hind USD on 1.0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XTUSD/USD hind?
Praegune hind XTUSD/USD on $ 1.0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XT Stablecoin XTUSD turukapitalisatsioon?
XTUSD turukapitalisatsioon on $ 32.81M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XTUSD ringlev varu?
XTUSD ringlev varu on 32.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XTUSD (ATH) hind?
XTUSD saavutab ATH hinna summas 42.29 USD.
Mis oli kõigi aegade XTUSD madalaim (ATL) hind?
XTUSD nägi ATL hinda summas 0.933136 USD.
Milline on XTUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XTUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas XTUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
XTUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XTUSD hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:59:23 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.