XSwap Treasure (XTT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XSwap Treasure (XTT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XSwap Treasure (XTT) teave XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project. Ametlik veebisait: https://xdc.sale Ostke XTT kohe!

XSwap Treasure (XTT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XSwap Treasure (XTT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Koguvaru: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B Ringlev varu: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00307663 $ 0.00307663 $ 0.00307663 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00103408 $ 0.00103408 $ 0.00103408 Lisateave XSwap Treasure (XTT) hinna kohta

XSwap Treasure (XTT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XSwap Treasure (XTT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XTT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XTT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XTT tokeni tokenoomikat, avastage XTT tokeni reaalajas hinda!

XTT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XTT võiks suunduda? Meie XTT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XTT tokeni hinna ennustust kohe!

