xSUSHI (XSUSHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi xSUSHI (XSUSHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

xSUSHI (XSUSHI) teave xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token. Ametlik veebisait: https://sushi.com/ Ostke XSUSHI kohe!

xSUSHI (XSUSHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage xSUSHI (XSUSHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.23M $ 9.23M $ 9.23M Koguvaru: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M Ringlev varu: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.23M $ 9.23M $ 9.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 26.33 $ 26.33 $ 26.33 Kõigi aegade madalaim: $ 0.651595 $ 0.651595 $ 0.651595 Praegune hind: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Lisateave xSUSHI (XSUSHI) hinna kohta

xSUSHI (XSUSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud xSUSHI (XSUSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XSUSHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XSUSHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XSUSHI tokeni tokenoomikat, avastage XSUSHI tokeni reaalajas hinda!

XSUSHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XSUSHI võiks suunduda? Meie XSUSHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XSUSHI tokeni hinna ennustust kohe!

