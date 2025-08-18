Mis on xSUSHI (XSUSHI)

xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse xSUSHI (XSUSHI) allikas Ametlik veebisait

xSUSHI hinna ennustus (USD)

Kui palju on xSUSHI (XSUSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xSUSHI (XSUSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xSUSHI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake xSUSHI hinna ennustust kohe!

XSUSHI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

xSUSHI (XSUSHI) tokenoomika

xSUSHI (XSUSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XSUSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse xSUSHI (XSUSHI) kohta Kui palju on xSUSHI (XSUSHI) tänapäeval väärt? Reaalajas XSUSHI hind USD on 1.24 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XSUSHI/USD hind? $ 1.24 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XSUSHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on xSUSHI turukapitalisatsioon? XSUSHI turukapitalisatsioon on $ 9.67M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XSUSHI ringlev varu? XSUSHI ringlev varu on 7.80M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XSUSHI (ATH) hind? XSUSHI saavutab ATH hinna summas 26.33 USD . Mis oli kõigi aegade XSUSHI madalaim (ATL) hind? XSUSHI nägi ATL hinda summas 0.651595 USD . Milline on XSUSHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XSUSHI kauplemismaht on -- USD . Kas XSUSHI sel aastal kõrgemale ka suundub? XSUSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XSUSHI hinna ennustust

xSUSHI (XSUSHI) Olulised valdkonna uudised