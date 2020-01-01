Xspectra Ai ($XAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Xspectra Ai ($XAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Xspectra Ai ($XAI) teave X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem. Ametlik veebisait: https://xspectraai.io/ Valge raamat: https://xspectraai.gitbook.io/x-spectra Ostke $XAI kohe!

Xspectra Ai ($XAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Xspectra Ai ($XAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.25K $ 16.25K $ 16.25K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.25K $ 16.25K $ 16.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.093458 $ 0.093458 $ 0.093458 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00112861 $ 0.00112861 $ 0.00112861 Praegune hind: $ 0.00162476 $ 0.00162476 $ 0.00162476 Lisateave Xspectra Ai ($XAI) hinna kohta

Xspectra Ai ($XAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Xspectra Ai ($XAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $XAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $XAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $XAI tokeni tokenoomikat, avastage $XAI tokeni reaalajas hinda!

$XAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $XAI võiks suunduda? Meie $XAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $XAI tokeni hinna ennustust kohe!

