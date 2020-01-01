XSGD (XSGD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XSGD (XSGD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XSGD (XSGD) teave XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers. Ametlik veebisait: https://www.straitsx.com/sg/xsgd Ostke XSGD kohe!

XSGD (XSGD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XSGD (XSGD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.37M $ 11.37M $ 11.37M Koguvaru: $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M Ringlev varu: $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.37M $ 11.37M $ 11.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Kõigi aegade madalaim: $ 0.620483 $ 0.620483 $ 0.620483 Praegune hind: $ 0.777736 $ 0.777736 $ 0.777736 Lisateave XSGD (XSGD) hinna kohta

XSGD (XSGD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XSGD (XSGD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XSGD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XSGD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XSGD tokeni tokenoomikat, avastage XSGD tokeni reaalajas hinda!

XSGD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XSGD võiks suunduda? Meie XSGD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XSGD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!