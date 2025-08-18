Rohkem infot XSGD

XSGD logo

XSGD hind (XSGD)

Loendis mitteolevad

1 XSGD/USD reaalajas hind:

$0.77914
$0.77914$0.77914
0.00%1D
mexc
USD
XSGD (XSGD) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 11:59:16 (UTC+8)

XSGD (XSGD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.778369
$ 0.778369$ 0.778369
24 h madal
$ 0.780671
$ 0.780671$ 0.780671
24 h kõrge

$ 0.778369
$ 0.778369$ 0.778369

$ 0.780671
$ 0.780671$ 0.780671

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 0.620483
$ 0.620483$ 0.620483

-0.05%

-0.06%

+0.16%

+0.16%

XSGD (XSGD) reaalajas hind on $0.779089. Viimase 24 tunni jooksul XSGD kaubeldud madalaim $ 0.778369 ja kõrgeim $ 0.780671 näitab aktiivset turu volatiivsust. XSGDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.36 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.620483.

Lüliajalise tootluse osas on XSGD muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +0.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XSGD (XSGD) – turuteave

$ 10.93M
$ 10.93M$ 10.93M

--
----

$ 10.93M
$ 10.93M$ 10.93M

14.02M
14.02M 14.02M

14,022,770.486569
14,022,770.486569 14,022,770.486569

XSGD praegune turukapitalisatsioon on $ 10.93M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XSGD ringlev varu on 14.02M, mille koguvaru on 14022770.486569. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.93M.

XSGD (XSGD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XSGD ja USD hinnamuutus $ -0.0005280930470751.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XSGD ja USD hinnamuutus $ +0.0024397951.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XSGD ja USD hinnamuutus $ +0.0020509517.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XSGD ja USD hinnamuutus $ +0.0044375239613867.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005280930470751-0.06%
30 päeva$ +0.0024397951+0.31%
60 päeva$ +0.0020509517+0.26%
90 päeva$ +0.0044375239613867+0.57%

Mis on XSGD (XSGD)

XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.

Üksuse XSGD (XSGD) allikas

Ametlik veebisait

XSGD hinna ennustus (USD)

Kui palju on XSGD (XSGD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XSGD (XSGD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XSGD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XSGD hinna ennustust kohe!

XSGD kohalike valuutade suhtes

XSGD (XSGD) tokenoomika

XSGD (XSGD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XSGD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XSGD (XSGD) kohta

Kui palju on XSGD (XSGD) tänapäeval väärt?
Reaalajas XSGD hind USD on 0.779089 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XSGD/USD hind?
Praegune hind XSGD/USD on $ 0.779089. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XSGD turukapitalisatsioon?
XSGD turukapitalisatsioon on $ 10.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XSGD ringlev varu?
XSGD ringlev varu on 14.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XSGD (ATH) hind?
XSGD saavutab ATH hinna summas 1.36 USD.
Mis oli kõigi aegade XSGD madalaim (ATL) hind?
XSGD nägi ATL hinda summas 0.620483 USD.
Milline on XSGD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XSGD kauplemismaht on -- USD.
Kas XSGD sel aastal kõrgemale ka suundub?
XSGD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XSGD hinna ennustust.
2025-08-18 11:59:16 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.