Mis on XSGD (XSGD)

XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.

XSGD (XSGD) tokenoomika

XSGD (XSGD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XSGD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XSGD (XSGD) kohta Kui palju on XSGD (XSGD) tänapäeval väärt? Reaalajas XSGD hind USD on 0.779089 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XSGD/USD hind? $ 0.779089 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XSGD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XSGD turukapitalisatsioon? XSGD turukapitalisatsioon on $ 10.93M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XSGD ringlev varu? XSGD ringlev varu on 14.02M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XSGD (ATH) hind? XSGD saavutab ATH hinna summas 1.36 USD . Mis oli kõigi aegade XSGD madalaim (ATL) hind? XSGD nägi ATL hinda summas 0.620483 USD . Milline on XSGD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XSGD kauplemismaht on -- USD . Kas XSGD sel aastal kõrgemale ka suundub? XSGD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XSGD hinna ennustust

