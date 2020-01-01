XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XOXNO Staked EGLD (XEGLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) teave xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users. Ametlik veebisait: https://xoxno.com/defi Ostke XEGLD kohe!

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XOXNO Staked EGLD (XEGLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 877.46K $ 877.46K $ 877.46K Koguvaru: $ 56.65K $ 56.65K $ 56.65K Ringlev varu: $ 56.55K $ 56.55K $ 56.55K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 879.01K $ 879.01K $ 879.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 22.03 $ 22.03 $ 22.03 Kõigi aegade madalaim: $ 11.84 $ 11.84 $ 11.84 Praegune hind: $ 15.52 $ 15.52 $ 15.52 Lisateave XOXNO Staked EGLD (XEGLD) hinna kohta

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XEGLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XEGLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XEGLD tokeni tokenoomikat, avastage XEGLD tokeni reaalajas hinda!

XEGLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XEGLD võiks suunduda? Meie XEGLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XEGLD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!