XOXNO Staked EGLD hind (XEGLD)
-0.20%
-4.88%
-8.12%
-8.12%
XOXNO Staked EGLD (XEGLD) reaalajas hind on $15.5. Viimase 24 tunni jooksul XEGLD kaubeldud madalaim $ 15.47 ja kõrgeim $ 16.68 näitab aktiivset turu volatiivsust. XEGLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.03 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 11.84.
Lüliajalise tootluse osas on XEGLD muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -4.88% 24 tunni vältel -8.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
XOXNO Staked EGLD praegune turukapitalisatsioon on $ 867.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XEGLD ringlev varu on 55.96K, mille koguvaru on 55957.43973649111. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 867.37K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse XOXNO Staked EGLD ja USD hinnamuutus $ -0.79612299490555.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XOXNO Staked EGLD ja USD hinnamuutus $ -1.9239809000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XOXNO Staked EGLD ja USD hinnamuutus $ +1.4267176500.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XOXNO Staked EGLD ja USD hinnamuutus $ -3.19863522463338.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.79612299490555
|-4.88%
|30 päeva
|$ -1.9239809000
|-12.41%
|60 päeva
|$ +1.4267176500
|+9.20%
|90 päeva
|$ -3.19863522463338
|-17.10%
xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.
