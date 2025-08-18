Mis on XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.

XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tokenoomika

Kui palju on XOXNO Staked EGLD (XEGLD) tänapäeval väärt? Reaalajas XEGLD hind USD on 15.5 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XEGLD/USD hind? $ 15.5 . Milline on XOXNO Staked EGLD turukapitalisatsioon? XEGLD turukapitalisatsioon on $ 867.37K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XEGLD ringlev varu? XEGLD ringlev varu on 55.96K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XEGLD (ATH) hind? XEGLD saavutab ATH hinna summas 22.03 USD . Mis oli kõigi aegade XEGLD madalaim (ATL) hind? XEGLD nägi ATL hinda summas 11.84 USD . Milline on XEGLD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XEGLD kauplemismaht on -- USD .

