XNF (XNF) teave Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning. Ametlik veebisait: https://xenify.io Valge raamat: https://github.com/xenify-io/litepaper Ostke XNF kohe!

XNF (XNF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XNF (XNF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.64K $ 12.64K $ 12.64K Koguvaru: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Ringlev varu: $ 618.80K $ 618.80K $ 618.80K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.22K $ 68.22K $ 68.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.31 $ 9.31 $ 9.31 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01119919 $ 0.01119919 $ 0.01119919 Praegune hind: $ 0.02039585 $ 0.02039585 $ 0.02039585 Lisateave XNF (XNF) hinna kohta

XNF (XNF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XNF (XNF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XNF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XNF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XNF tokeni tokenoomikat, avastage XNF tokeni reaalajas hinda!

