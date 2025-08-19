Mis on XNF (XNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

Üksuse XNF (XNF) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

XNF kohalike valuutade suhtes

XNF (XNF) tokenoomika

XNF (XNF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XNF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XNF (XNF) kohta Kui palju on XNF (XNF) tänapäeval väärt? Reaalajas XNF hind USD on 0.02217175 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XNF/USD hind? $ 0.02217175 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XNF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XNF turukapitalisatsioon? XNF turukapitalisatsioon on $ 13.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XNF ringlev varu? XNF ringlev varu on 618.80K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XNF (ATH) hind? XNF saavutab ATH hinna summas 9.31 USD . Mis oli kõigi aegade XNF madalaim (ATL) hind? XNF nägi ATL hinda summas 0.01119919 USD . Milline on XNF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XNF kauplemismaht on -- USD . Kas XNF sel aastal kõrgemale ka suundub? XNF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XNF hinna ennustust

