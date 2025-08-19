Rohkem infot XNF

XNF logo

XNF hind (XNF)

Loendis mitteolevad

1 XNF/USD reaalajas hind:

$0.02217175
-3.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
XNF (XNF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:02:11 (UTC+8)

XNF (XNF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02164683
24 h madal
$ 0.02312784
24 h kõrge

$ 0.02164683
$ 0.02312784
$ 9.31
$ 0.01119919
+0.42%

-3.50%

-2.05%

-2.05%

XNF (XNF) reaalajas hind on $0.02217175. Viimase 24 tunni jooksul XNF kaubeldud madalaim $ 0.02164683 ja kõrgeim $ 0.02312784 näitab aktiivset turu volatiivsust. XNFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.31 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01119919.

Lüliajalise tootluse osas on XNF muutunud +0.42% viimase tunni jooksul, -3.50% 24 tunni vältel -2.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XNF (XNF) – turuteave

$ 13.72K
--
$ 74.06K
618.80K
3,340,413.56385301
XNF praegune turukapitalisatsioon on $ 13.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XNF ringlev varu on 618.80K, mille koguvaru on 3340413.56385301. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 74.06K.

XNF (XNF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XNF ja USD hinnamuutus $ -0.00080423626742116.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XNF ja USD hinnamuutus $ +0.0020226555.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XNF ja USD hinnamuutus $ +0.0082274020.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XNF ja USD hinnamuutus $ +0.00470015760184606.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00080423626742116-3.50%
30 päeva$ +0.0020226555+9.12%
60 päeva$ +0.0082274020+37.11%
90 päeva$ +0.00470015760184606+26.90%

Mis on XNF (XNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse XNF (XNF) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

XNF hinna ennustus (USD)

Kui palju on XNF (XNF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XNF (XNF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XNF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XNF hinna ennustust kohe!

XNF kohalike valuutade suhtes

XNF (XNF) tokenoomika

XNF (XNF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XNF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XNF (XNF) kohta

Kui palju on XNF (XNF) tänapäeval väärt?
Reaalajas XNF hind USD on 0.02217175 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XNF/USD hind?
Praegune hind XNF/USD on $ 0.02217175. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XNF turukapitalisatsioon?
XNF turukapitalisatsioon on $ 13.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XNF ringlev varu?
XNF ringlev varu on 618.80K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XNF (ATH) hind?
XNF saavutab ATH hinna summas 9.31 USD.
Mis oli kõigi aegade XNF madalaim (ATL) hind?
XNF nägi ATL hinda summas 0.01119919 USD.
Milline on XNF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XNF kauplemismaht on -- USD.
Kas XNF sel aastal kõrgemale ka suundub?
XNF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XNF hinna ennustust.
Lahtiütlus

