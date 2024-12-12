XMONEY (XMONEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XMONEY (XMONEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XMONEY (XMONEY) teave Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money. Ametlik veebisait: https://xmoney-solana.com/ Ostke XMONEY kohe!

XMONEY (XMONEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XMONEY (XMONEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 473.86K $ 473.86K $ 473.86K Koguvaru: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Ringlev varu: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 473.86K $ 473.86K $ 473.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00388614 $ 0.00388614 $ 0.00388614 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00047428 $ 0.00047428 $ 0.00047428 Lisateave XMONEY (XMONEY) hinna kohta

XMONEY (XMONEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XMONEY (XMONEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XMONEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XMONEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XMONEY tokeni tokenoomikat, avastage XMONEY tokeni reaalajas hinda!

