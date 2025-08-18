Rohkem infot XMONEY

XMONEY hind (XMONEY)

1 XMONEY/USD reaalajas hind:

$0.00049134
$0.00049134
-6.50%1D
XMONEY (XMONEY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:29:27 (UTC+8)

XMONEY (XMONEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.00388614
$ 0.00388614$ 0.00388614

-0.19%

-6.50%

-18.65%

-18.65%

XMONEY (XMONEY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XMONEY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XMONEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00388614 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XMONEY muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -6.50% 24 tunni vältel -18.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XMONEY (XMONEY) – turuteave

--
----

999.12M
999.12M 999.12M

999,121,343.396638
999,121,343.396638 999,121,343.396638

XMONEY praegune turukapitalisatsioon on $ 490.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XMONEY ringlev varu on 999.12M, mille koguvaru on 999121343.396638. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 490.88K.

XMONEY (XMONEY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XMONEY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XMONEY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XMONEY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XMONEY ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.50%
30 päeva$ 0-23.21%
60 päeva$ 0-33.47%
90 päeva$ 0--

Mis on XMONEY (XMONEY)

Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money.

XMONEY hinna ennustus (USD)

Kui palju on XMONEY (XMONEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XMONEY (XMONEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XMONEY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

XMONEY (XMONEY) tokenoomika

XMONEY (XMONEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XMONEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XMONEY (XMONEY) kohta

Kui palju on XMONEY (XMONEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas XMONEY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XMONEY/USD hind?
Praegune hind XMONEY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XMONEY turukapitalisatsioon?
XMONEY turukapitalisatsioon on $ 490.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XMONEY ringlev varu?
XMONEY ringlev varu on 999.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XMONEY (ATH) hind?
XMONEY saavutab ATH hinna summas 0.00388614 USD.
Mis oli kõigi aegade XMONEY madalaim (ATL) hind?
XMONEY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XMONEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XMONEY kauplemismaht on -- USD.
Kas XMONEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
XMONEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XMONEY hinna ennustust.
XMONEY (XMONEY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.