Mis on XMONEY (XMONEY)

Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money.

Üksuse XMONEY (XMONEY) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XMONEY (XMONEY) kohta Kui palju on XMONEY (XMONEY) tänapäeval väärt? Reaalajas XMONEY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XMONEY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XMONEY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XMONEY turukapitalisatsioon? XMONEY turukapitalisatsioon on $ 490.88K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XMONEY ringlev varu? XMONEY ringlev varu on 999.12M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XMONEY (ATH) hind? XMONEY saavutab ATH hinna summas 0.00388614 USD . Mis oli kõigi aegade XMONEY madalaim (ATL) hind? XMONEY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XMONEY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XMONEY kauplemismaht on -- USD . Kas XMONEY sel aastal kõrgemale ka suundub? XMONEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XMONEY hinna ennustust

