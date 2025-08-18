Rohkem infot XMX

XMX Hinnainfo

XMX Valge raamat

XMX Ametlik veebisait

XMX Tokenoomika

XMX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

XMax logo

XMax hind (XMX)

Loendis mitteolevad

1 XMX/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
XMax (XMX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:41:37 (UTC+8)

XMax (XMX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00639084
$ 0.00639084$ 0.00639084

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+27.78%

+27.78%

XMax (XMX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XMX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00639084 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XMX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +27.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XMax (XMX) – turuteave

$ 37.56K
$ 37.56K$ 37.56K

--
----

$ 41.73K
$ 41.73K$ 41.73K

27.00B
27.00B 27.00B

30,000,000,000.0
30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

XMax praegune turukapitalisatsioon on $ 37.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XMX ringlev varu on 27.00B, mille koguvaru on 30000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.73K.

XMax (XMX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XMax ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XMax ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XMax ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XMax ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+32.88%
60 päeva$ 0+19.52%
90 päeva$ 0--

Mis on XMax (XMX)

XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse XMax (XMX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

XMax hinna ennustus (USD)

Kui palju on XMax (XMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XMax (XMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XMax nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XMax hinna ennustust kohe!

XMX kohalike valuutade suhtes

XMax (XMX) tokenoomika

XMax (XMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XMax (XMX) kohta

Kui palju on XMax (XMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas XMX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XMX/USD hind?
Praegune hind XMX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XMax turukapitalisatsioon?
XMX turukapitalisatsioon on $ 37.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XMX ringlev varu?
XMX ringlev varu on 27.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XMX (ATH) hind?
XMX saavutab ATH hinna summas 0.00639084 USD.
Mis oli kõigi aegade XMX madalaim (ATL) hind?
XMX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XMX kauplemismaht on -- USD.
Kas XMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
XMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XMX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:41:37 (UTC+8)

XMax (XMX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.