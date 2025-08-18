Mis on XMax (XMX)

XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users.

Üksuse XMax (XMX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

XMax hinna ennustus (USD)

Kui palju on XMax (XMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XMax (XMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XMax nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XMax hinna ennustust kohe!

XMX kohalike valuutade suhtes

XMax (XMX) tokenoomika

XMax (XMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XMax (XMX) kohta Kui palju on XMax (XMX) tänapäeval väärt? Reaalajas XMX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XMX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XMX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on XMax turukapitalisatsioon? XMX turukapitalisatsioon on $ 37.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XMX ringlev varu? XMX ringlev varu on 27.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XMX (ATH) hind? XMX saavutab ATH hinna summas 0.00639084 USD . Mis oli kõigi aegade XMX madalaim (ATL) hind? XMX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XMX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XMX kauplemismaht on -- USD . Kas XMX sel aastal kõrgemale ka suundub? XMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XMX hinna ennustust

