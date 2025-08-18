Mis on Xitcoin ($XTC)

Xitcoin ($XTC) is a decentralized token deployed on the Cronos blockchain, designed to enable secure and efficient digital transactions. With a focus on interoperability and scalability, Xitcoin aims to support a modular Web3 ecosystem. The project combines simplicity with long-term utility, as it prepares to integrate into its own native blockchain while remaining active on Cronos and other compatible networks through wrapped versions. This dual approach ensures adaptability, ecosystem growth, and cross-platform relevance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Xitcoin ($XTC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Xitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Xitcoin ($XTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Xitcoin ($XTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Xitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Xitcoin hinna ennustust kohe!

$XTC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Xitcoin ($XTC) tokenoomika

Xitcoin ($XTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $XTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Xitcoin ($XTC) kohta Kui palju on Xitcoin ($XTC) tänapäeval väärt? Reaalajas $XTC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $XTC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $XTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Xitcoin turukapitalisatsioon? $XTC turukapitalisatsioon on $ 160.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $XTC ringlev varu? $XTC ringlev varu on 5.25B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $XTC (ATH) hind? $XTC saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $XTC madalaim (ATL) hind? $XTC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $XTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $XTC kauplemismaht on -- USD . Kas $XTC sel aastal kõrgemale ka suundub? $XTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $XTC hinna ennustust

Xitcoin ($XTC) Olulised valdkonna uudised