Xitcoin hind ($XTC)

Loendis mitteolevad

1 $XTC/USD reaalajas hind:

--
----
-9.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Xitcoin ($XTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:12:07 (UTC+8)

Xitcoin ($XTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-9.33%

+32.11%

+32.11%

Xitcoin ($XTC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $XTC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $XTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $XTC muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -9.33% 24 tunni vältel +32.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Xitcoin ($XTC) – turuteave

$ 160.11K
$ 160.11K$ 160.11K

--
----

$ 160.11K
$ 160.11K$ 160.11K

5.25B
5.25B 5.25B

5,250,000,000.0
5,250,000,000.0 5,250,000,000.0

Xitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 160.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $XTC ringlev varu on 5.25B, mille koguvaru on 5250000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 160.11K.

Xitcoin ($XTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Xitcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Xitcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Xitcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Xitcoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.33%
30 päeva$ 0+10.99%
60 päeva$ 0+8.03%
90 päeva$ 0--

Mis on Xitcoin ($XTC)

Xitcoin ($XTC) is a decentralized token deployed on the Cronos blockchain, designed to enable secure and efficient digital transactions. With a focus on interoperability and scalability, Xitcoin aims to support a modular Web3 ecosystem. The project combines simplicity with long-term utility, as it prepares to integrate into its own native blockchain while remaining active on Cronos and other compatible networks through wrapped versions. This dual approach ensures adaptability, ecosystem growth, and cross-platform relevance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Xitcoin ($XTC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Xitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Xitcoin ($XTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Xitcoin ($XTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Xitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Xitcoin hinna ennustust kohe!

$XTC kohalike valuutade suhtes

Xitcoin ($XTC) tokenoomika

Xitcoin ($XTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $XTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Xitcoin ($XTC) kohta

Kui palju on Xitcoin ($XTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas $XTC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $XTC/USD hind?
Praegune hind $XTC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Xitcoin turukapitalisatsioon?
$XTC turukapitalisatsioon on $ 160.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $XTC ringlev varu?
$XTC ringlev varu on 5.25B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $XTC (ATH) hind?
$XTC saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $XTC madalaim (ATL) hind?
$XTC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $XTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $XTC kauplemismaht on -- USD.
Kas $XTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
$XTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $XTC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.