XIDR (XIDR) teave XIDR is the fully collateralised Indonesian Rupiah stablecoin, powered by open-source blockchain protocols. XIDR aims to be the most cost-effective IDR-backed stablecoin, where minting and redemption of XIDR with IDR is available via the StraitsX platform for free, and where outbound on-chain transaction fees are capped. Ametlik veebisait: http://www.straitsx.com/id Valge raamat: https://uploads-ssl.webflow.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/61973965253a4871b5c75f05_StraitsX%20Whitepaper%20V1.2.pdf Ostke XIDR kohe!

XIDR (XIDR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XIDR (XIDR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 131.42K $ 131.42K $ 131.42K Koguvaru: $ 69.08B $ 69.08B $ 69.08B Ringlev varu: $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00129983 $ 0.00129983 $ 0.00129983 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave XIDR (XIDR) hinna kohta

XIDR (XIDR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XIDR (XIDR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XIDR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XIDR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XIDR tokeni tokenoomikat, avastage XIDR tokeni reaalajas hinda!

XIDR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XIDR võiks suunduda? Meie XIDR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XIDR tokeni hinna ennustust kohe!

