XIDR is the fully collateralised Indonesian Rupiah stablecoin, powered by open-source blockchain protocols. XIDR aims to be the most cost-effective IDR-backed stablecoin, where minting and redemption of XIDR with IDR is available via the StraitsX platform for free, and where outbound on-chain transaction fees are capped.

Kui palju on XIDR (XIDR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XIDR (XIDR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XIDR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

XIDR kohalike valuutade suhtes

XIDR (XIDR) tokenoomika

XIDR (XIDR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XIDR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on XIDR (XIDR) tänapäeval väärt? Reaalajas XIDR hind USD on 0 USD. XIDR turukapitalisatsioon on $ 133.94K USD. XIDR ringlev varu on 2.11B USD. XIDR saavutab ATH hinna summas 0.00129983 USD. XIDR nägi ATL hinda summas 0 USD.

