XIDR logo

XIDR hind (XIDR)

Loendis mitteolevad

1 XIDR/USD reaalajas hind:

--
----
+0.10%1D
USD
XIDR (XIDR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:53:29 (UTC+8)

XIDR (XIDR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00129983
$ 0.00129983$ 0.00129983

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.15%

+0.78%

+0.78%

XIDR (XIDR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XIDR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XIDRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00129983 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XIDR muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.15% 24 tunni vältel +0.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

XIDR (XIDR) – turuteave

$ 133.94K
$ 133.94K$ 133.94K

--
----

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

2.11B
2.11B 2.11B

69,080,004,683.32
69,080,004,683.32 69,080,004,683.32

XIDR praegune turukapitalisatsioon on $ 133.94K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XIDR ringlev varu on 2.11B, mille koguvaru on 69080004683.32. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.38M.

XIDR (XIDR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse XIDR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse XIDR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse XIDR ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse XIDR ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.15%
30 päeva$ 0+1.96%
60 päeva$ 0+5.54%
90 päeva$ 0--

Mis on XIDR (XIDR)

XIDR is the fully collateralised Indonesian Rupiah stablecoin, powered by open-source blockchain protocols. XIDR aims to be the most cost-effective IDR-backed stablecoin, where minting and redemption of XIDR with IDR is available via the StraitsX platform for free, and where outbound on-chain transaction fees are capped.

Üksuse XIDR (XIDR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

XIDR hinna ennustus (USD)

Kui palju on XIDR (XIDR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie XIDR (XIDR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida XIDR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake XIDR hinna ennustust kohe!

XIDR kohalike valuutade suhtes

XIDR (XIDR) tokenoomika

XIDR (XIDR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XIDR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse XIDR (XIDR) kohta

Kui palju on XIDR (XIDR) tänapäeval väärt?
Reaalajas XIDR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XIDR/USD hind?
Praegune hind XIDR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on XIDR turukapitalisatsioon?
XIDR turukapitalisatsioon on $ 133.94K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XIDR ringlev varu?
XIDR ringlev varu on 2.11B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XIDR (ATH) hind?
XIDR saavutab ATH hinna summas 0.00129983 USD.
Mis oli kõigi aegade XIDR madalaim (ATL) hind?
XIDR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XIDR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XIDR kauplemismaht on -- USD.
Kas XIDR sel aastal kõrgemale ka suundub?
XIDR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XIDR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.