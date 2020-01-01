xHaven (XVN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi xHaven (XVN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

xHaven (XVN) teave xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading. Ametlik veebisait: https://xhaven.io/ Valge raamat: https://docs.xhaven.io/whitepaper

xHaven (XVN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage xHaven (XVN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 447.22K $ 447.22K $ 447.22K Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 51.83M $ 51.83M $ 51.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01320028 $ 0.01320028 $ 0.01320028 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00459209 $ 0.00459209 $ 0.00459209 Praegune hind: $ 0.00863847 $ 0.00863847 $ 0.00863847 Lisateave xHaven (XVN) hinna kohta

xHaven (XVN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud xHaven (XVN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XVN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XVN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XVN tokeni tokenoomikat, avastage XVN tokeni reaalajas hinda!

XVN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XVN võiks suunduda? Meie XVN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XVN tokeni hinna ennustust kohe!

