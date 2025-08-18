Mis on xHaven (XVN)

xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse xHaven (XVN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

xHaven hinna ennustus (USD)

Kui palju on xHaven (XVN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie xHaven (XVN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida xHaven nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake xHaven hinna ennustust kohe!

XVN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

xHaven (XVN) tokenoomika

xHaven (XVN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XVN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse xHaven (XVN) kohta Kui palju on xHaven (XVN) tänapäeval väärt? Reaalajas XVN hind USD on 0.00906747 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XVN/USD hind? $ 0.00906747 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XVN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on xHaven turukapitalisatsioon? XVN turukapitalisatsioon on $ 469.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XVN ringlev varu? XVN ringlev varu on 51.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XVN (ATH) hind? XVN saavutab ATH hinna summas 0.01320028 USD . Mis oli kõigi aegade XVN madalaim (ATL) hind? XVN nägi ATL hinda summas 0.00459209 USD . Milline on XVN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XVN kauplemismaht on -- USD . Kas XVN sel aastal kõrgemale ka suundub? XVN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XVN hinna ennustust

xHaven (XVN) Olulised valdkonna uudised