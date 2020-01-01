xFUND (XFUND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi xFUND (XFUND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

xFUND (XFUND) teave xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products. Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet. Ametlik veebisait: https://www.unification.com/xfund Ostke XFUND kohe!

xFUND (XFUND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage xFUND (XFUND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Koguvaru: $ 9.97K $ 9.97K $ 9.97K Ringlev varu: $ 9.97K $ 9.97K $ 9.97K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 10,139.65 $ 10,139.65 $ 10,139.65 Kõigi aegade madalaim: $ 106.97 $ 106.97 $ 106.97 Praegune hind: $ 197.32 $ 197.32 $ 197.32 Lisateave xFUND (XFUND) hinna kohta

xFUND (XFUND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud xFUND (XFUND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XFUND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XFUND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XFUND tokeni tokenoomikat, avastage XFUND tokeni reaalajas hinda!

XFUND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XFUND võiks suunduda? Meie XFUND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XFUND tokeni hinna ennustust kohe!

