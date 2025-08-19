Rohkem infot XETRA

Xetra AI hind (XETRA)

1 XETRA/USD reaalajas hind:

$0.00026931
$0.00026931$0.00026931
-7.20%1D
Xetra AI (XETRA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-19 00:02:04 (UTC+8)

Xetra AI (XETRA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.092258
$ 0.092258$ 0.092258

--

-7.27%

-5.44%

-5.44%

Xetra AI (XETRA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XETRA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XETRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.092258 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XETRA muutunud -- viimase tunni jooksul, -7.27% 24 tunni vältel -5.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Xetra AI (XETRA) – turuteave

--
----

Xetra AI praegune turukapitalisatsioon on $ 26.93K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XETRA ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.93K.

Xetra AI (XETRA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Xetra AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Xetra AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Xetra AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Xetra AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.27%
30 päeva$ 0+5.28%
60 päeva$ 0+47.02%
90 päeva$ 0--

Mis on Xetra AI (XETRA)

XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities - Intuitive natural language processing for app creation - Comprehensive application generation system - Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base) - Advanced AI-driven development tools - Automated testing and optimization Application Ecosystem - Decentralized Finance (DeFi) Applications - Blockchain Games and Entertainment - Social Platforms and Communities - Analytics and Tracking Tools - Custom Business Solutions Monetization Framework - Integrated marketplace for application distribution - Flexible pricing models for creators - Direct revenue from application usage - Built-in token-based reward system - Community-driven discovery system

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Valge raamat
Ametlik veebisait

Xetra AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Xetra AI (XETRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Xetra AI (XETRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Xetra AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Xetra AI hinna ennustust kohe!

XETRA kohalike valuutade suhtes

Xetra AI (XETRA) tokenoomika

Xetra AI (XETRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XETRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Xetra AI (XETRA) kohta

Kui palju on Xetra AI (XETRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas XETRA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XETRA/USD hind?
Praegune hind XETRA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Xetra AI turukapitalisatsioon?
XETRA turukapitalisatsioon on $ 26.93K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XETRA ringlev varu?
XETRA ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XETRA (ATH) hind?
XETRA saavutab ATH hinna summas 0.092258 USD.
Mis oli kõigi aegade XETRA madalaim (ATL) hind?
XETRA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XETRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XETRA kauplemismaht on -- USD.
Kas XETRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
XETRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XETRA hinna ennustust.
2025-08-19 00:02:04 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.