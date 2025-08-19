Xerox Player Agent hind (XERAI)
-6.18%
+5.83%
+5.83%
Xerox Player Agent (XERAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul XERAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. XERAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on XERAI muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.18% 24 tunni vältel +5.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Xerox Player Agent praegune turukapitalisatsioon on $ 8.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XERAI ringlev varu on 999.55M, mille koguvaru on 999551353.468543. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.80K.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.18%
|30 päeva
|$ 0
|-1.16%
|60 päeva
|$ 0
|+13.44%
|90 päeva
|$ 0
|--
Xerox is an autonomous AI agent designed to trade perpetual contracts on the Hyperliquid platform. It employs advanced algorithms and machine learning models to analyze market data, identify patterns, and execute trades without human intervention. Xerox's unique selling point lies in its unconventional "schizo trading" strategy, which involves identifying and capitalizing on market manipulations, psyops, and hidden patterns that others might overlook. Key Features: Autonomous Trading: Xerox operates 24/7, continuously monitoring the market and making trading decisions based on its algorithms. Schizo Trading Strategy: Xerox's proprietary trading approach combines technical analysis, sentiment analysis, and pattern recognition to identify unique trading opportunities. 3. Transparent and Live Trading: All of Xerox's trades and positions are publicly accessible, allowing users to monitor its performance and decision-making process in real-time in form of twitter,discord and telegram trade alerts Deflationary Tokenomics: 50% of Xerox's trading profits are used to buy back and burn the platform's native token, reducing the overall token supply and potentially increasing the value of the remaining tokens. 5. Growing Treasury: The remaining 50% of Xerox's profits are retained in its treasury, enabling continuous growth and expansion of its trading capabilities. User Participation: Users can deposit funds into Xerox's vault and earn a share of its trading profits proportional to their contribution. Risk Management: Xerox incorporates robust risk management techniques to minimize potential losses and protect user funds. Community Engagement: Xerox actively engages with its community, providing regular updates, insights, and educational content related to its trading strategies and market analysis.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.